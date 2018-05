Mönchengladbach : Eine Trommel, Zahlen und etwas Glück

Gert Wulms dreht die Bingotrommel und sorgt auch mit seiner Drehorgel für Unterhaltung. Foto: Sebastian Esch, Shutterstock

Mönchengladbach Die Awo-Begegnungsstätte Schrievers in Rheydt veranstaltet einmal im Monat einen Bingo-Nachmittag. Drehorgelspieler Gert Wulms fungiert dabei als Losfee. Bei den Teilnehmern sorgt das für viel Spaß - und für Spannung.

Jetzt wird es knapp! Es fehlt nur noch eine Zahl. Die 30 muss es sein, keine andere! Dann scheppert es gewaltig. Rums. Und noch einmal: Rums. Danach ist es mucksmäuschenstill. Nervosität liegt in der Luft, die Spannung ist zu spüren. Dann ertönt die Zahl. Es ist die 13. "Bingo!", ruft eine ältere Frau durch den ganzen Raum - sie hat das erste Spiel des Nachmittags gewonnen.

In der Awo-Begegnungsstätte Schrievers in Rheydt wird jeden zweiten Mittwoch im Monat Bingo gespielt. "Es geht darum, die älteren Leute aus der Isolierung zu holen. Hier können sie Kontakte knüpfen", sagt Ramona Bockenholt von der Awo Schrievers. 30 bis 40 Senioren kommen regelmäßig zu dieser Veranstaltung. Geleitet werden die Bingo-Nachmittage immer von Drehorgelspieler Gert Wulms. Er dreht die Zahlentrommel und fungiert als Losfee.

Zwischen den Spielen ist es sehr laut im Raum. Es wird viel gelacht, sich ausgetauscht und - da schließlich eine Drehorgel vor Ort ist - auch sehr laut gesungen. Die Freude ist den vielen Menschen deutlich ins Gesicht geschrieben. Dann startet die nächste Runde.

Auf jedem der rund 15 Tische im großen Aufenthaltsraum liegen bereits zwei graue Bingokarten mit schwarzen Zahlen. Daneben ein kleines Glas mit gelben, runden Plättchen. "77", ruft Gert Wulms von ganz vorne. Er sitzt mit Headset und Mikrofon ebenfalls vor einem Tisch. Darauf stehen viele kleine Blumen und Süßigkeiten - das sind die Preise für die Gewinner. Daneben stehen die prallgefühlte goldene Trommel mit 100 kleinen Kugeln und seine Drehorgel. Wieder dreht er. Rums. "26", sagt er, spricht die Zahl lang und deutlich aus. Eine Teilnehmerin in gelber Bluse legt ein gelbes Plättchen auf ihre Bingokarte. Nur noch zwei Zahlen fehlen - die Anspannung ist ihr anzusehen. Ein hoffnungsvoller Blick in Richtung Wulms, dann einer zu den anderen Mitspielern am Tisch und deren grauen Karten. Noch liegt sie klar vorne.



Jeder, der möchte, kann an einem dieser Bingo-Nachmittage teilnehmen. Pro Karte kostet es einen Euro. Das Geld bleibt allerdings nicht bei der Awo. "Gert Wulms spendet alle Einnahmen aus diesen Nachmittagen an die Kinderkrebshilfe", erklärt Nicole Lüpges. Sie ist eine ehrenamtliche Mitarbeiterin der Begegnungsstätte Schrievers. "Ich bringe jedes Mal selbstgebackenen Kuchen für die Mitspieler mit", sagt sie. Für Wulms hat sie nur lobende Worte. "Der macht das wirklich gut, ist sehr witzig und lässt sich immer etwas einfallen. Das kommt bei den Senioren super an", freut sich Lüpges.

Das bestätigt auch die Mitspielerin in der gelben Bluse. Sie kommt aus Wickrath. "Ich bin sehr gerne hier und spiele Bingo. Mit Gert Wulms gibt es immer etwas zu lachen", sagt sie und hört dabei genau auf den besagten Moderator. "58", ruft Wulms. "Ruhe", ermahnt die Wickratherin zwei plaudernde Mitspielerinnen an einem Nebentisch. Sie will nichts verpassen. Wieder fehlt ihr nur noch eine Zahl. Wieder ist es "die verdammte 30".

Sie lässt ihre graue Bingokarte nun nicht mehr aus dem Auge, wartet auf die nächsten vorgelesenen Zahlen. "14", "32", "87", mit jeder Nummer wird die Miene angespannter. Wieder droht sie leer auszugehen. "30!", ruft da Wulms durch den Raum. Bevor er die Zahl ausgesprochen hat, hat die Wickratherin schon den Arm gehoben: "Bingo!", ruft sie laut.

Sie ist aber nicht die Einzige, ihre direkte Sitznachbarin strahlt ebenfalls und hat den Arm erhoben. Kein Problem für die Frau aus Wickrath, die beiden sind Freundinnen. Außerdem hat Wulms genug Blumen und Süßigkeiten für beide. Jetzt können sich die erfolgreichen Spielerinnen zurücklehnen, dieses Mal hat die Wickratherin nämlich gewonnen. Da passt auch der nächste Ausruf von Wulms perfekt: "Kaffeepaaaaause".

(se)