Mönchengladbach : Einbrüche in Wohnungen, Gaststätte und Akademie

Mönchengladbach In Wanlo und Gladbach ist es am Montag zu jeweils einem Tageswohnungseinbruch gekommen. Zwischen 8.30 Uhr und 13.30 Uhr hebelten Unbekannte die Tür eines Bungalows an der Kuckumer Straße auf und durchsuchten die Räume. Ob sie Beute machten, ist noch unklar. Am Kapuzinerplatz gelangten Einbrecher in ein Mehrfamilienhaus, brachen dort eine Wohnungstür auf, stahlen unter anderem einen Fernseher und flüchteten in unbekannte Richtung. In Rheindahlen brachen Täter zwischen Sonntag, 22 Uhr, und Montag, 5.

10 Uhr, das Fenster einer Gaststätte an der Gladbacher Straße auf und durchsuchten die Räume. Sie richteten Sachschaden an und flüchteten in unbekannte Richtung. Ob sie etwas stahlen, ist noch unklar. In die Seniorenakademie an der Landwehr in Dahl drangen Einbrecher zwischen Freitag, 15 Uhr, und Montag, 8 Uhr, ein. Sie durchsuchten mehrere Räume, stahlen Münzgeld und flüchteten. Hinweise an Tel. 02161 290.

(angr)