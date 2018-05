Mönchengladbach : Einbrüche in Schulgebäude und Bowlingcenter

Mönchengladbach Bisher unbekannte Täter sind am vergangenen Sonntag gegen 22.45 Uhr über einen Metallzaun geklettert, um auf ein Schulgelände an der Myllendonker Straße zu gelangen. Sie begaben sich an die Gebäuderückseite, wo sie zwei Fenster aufhebelten und in die Räumlichkeiten einstiegen. Hierbei lösten sie einen Einbruchalarm aus. Ob etwas entwendet wurde, steht zurzeit noch nicht fest.

Darüber hinaus sind in der Nacht zu Montag Unbekannte gegen 3.20 Uhr in die Räume eines Bowlingcenters an der Gartenstraße eingebrochen. Die Einbrecher begaben sich zur Rückseite des Centers, wo sie gewaltsam eine Zugangstür öffneten und zunächst in einen Lagerraum gelangten. Um weiter vorzudringen, brachen die Täter zwei weitere Türen auf und lösten dabei Alarm aus. Dann flüchteten sie unerkannt.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen, die tatrelevante Beobachtungen gemacht haben. Sie können sich unter der Telefonnummer 02161 290 melden.

(se)