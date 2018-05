Mönchengladbach: Einbrecher legen Zulassungsstelle lahm

Mönchengladbach Weil unbekannte Täter den Kassenautomaten und die Technik zerstört hatten, ging gestern nichts mehr in der Kfz-Zulassungsstelle. Heute soll der Betrieb wieder aufgenommen werden. Es wird mit einem enormen Andrang gerechnet.

Pech für alle, die gestern ein Fahrzeug anmelden oder ummelden wollten. Die Kfz-Zulassungsstelle an der Rheinstraße blieb geschlossen. Der Grund: Einbrecher. Die hatten in der Nacht zuerst ein Fenster eingeschlagen und und dann versucht, mit brachialer Gewalt den Kassenautomaten zu knacken. Ans Geld kamen sie nicht heran, dafür legten sie aber die komplette Technik für den Zahlungsverkehr lahm. "Nichts gewonnen, aber alles kaputtgemacht", kommentierte Wilfried Schlausch, stellvertretender Abteilungsleiter in der Kfz-Stelle gestern die Tat. Das bedeutete konkret: Nichts ging mehr in der Zulassungsstelle. Und so mussten alle Besucher wieder nach Hause geschickt werden. Das waren nicht wenige. Denn in den Frühlings- und Sommermonaten werden erfahrungsgemäß mehr Autos und Motorräder angemeldet. Außerdem hatte sich durch die vielen Feier- und Brückentage einiges aufgestaut.