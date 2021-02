Einsätze für die Polizei in Mönchengladbach : Einbrecher erbeuten Uhren und Spielekonsole

Mönchengladbach (RP) Die Polizei meldet zwei versuchte und zwei vollendete Einbrüche im Stadtgebiet. Am Freitag stellten zurückkehrende Bewohner einen Einbruch in ein Mehrfamilienhaus an der Bruchstraße fest. Wie die Polizei mitteilt, war der Einbrecher auf den Balkon der im Hochparterre gelegenen Wohnung geklettert und hatte das Schlafzimmerfenster eingeschlagen.

Er flüchtete mit einer Spielkonsole als Beute. Ebenfalls am Freitag schlug ein Einbrecher die Tür eines Wintergartens an einem Einfamilienhaus am Fliederweg ein. Er entwendete Uhren. Am frühen Freitagabend versuchte ein Täter, in ein Einfamilienhaus an der Trimpelshütter Straße einzubrechen. Durch das Einschlagen der doppelt verglasten Terrassentür wurde ein Alarm ausgelöst, der den Täter in die Flucht schlug. Bewohner eines Mehrfamilienhauses am Schonskanterweg stellten am Samstag ebenfalls einen versuchten Einbruch fest. Der Täter hatte erfolglos versucht, eine Balkontür aufzuhebeln. Die Polizei bittet um Hinweise unter 02161 290.