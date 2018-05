Mönchengladbach: Ein Trabbi aus Erfurt zum 50. Geburtstag

Mönchengladbach Mehr Zeit für seine Frau hat er, dreifacher Großvater und seit gut elf Jahren Pensionär, nun., aber auch immer noch etliche Aufgaben im Ehrenamt. "Wenn er mal keine Termine hat, unternehmen wir etwas", sagt sie. Die beiden wandern zum Beispiel gerne: beim Urlaub im Zillertal, beim Erkunden der "Wasser-Wander-Welt" im deutsch-niederländischen Grenzgebiet. Er ist mehr als ein dutzend Mal zu Fuß nach Trier gepilgert, beide gemeinsam haben im Lauf der vergangenen Jahre den "Weg der Deutschen Einheit" von Aachen nach Görlitz bewältigt: 1080 Kilometer mit 15.000 Höhenmetern.

Dass die beiden, wie zu seiner Zeit als Vorsitzender, jedes Jahr dabei sind, wenn der Kreisverband die Bundes- oder Landesgartenschauen besucht - Ehrensache. Besuche, die er heute noch organisiert. Auch der regelmäßige Kontakt mit Erfurt wird aufrecht erhalten: Dort haben die Gladbacher 1990 "Geburtshilfe" zur Gründung des Stadtverbandes geleistet. Acht Jahre später kam zu "Juppis" 50. Geburtstag ein besonderes Geschenk aus Thüringen in Gladbach an: ein "Trabbi" mit dem Kennzeichen MG - EF 50. "Ich habe ihn ein paar Jahre später verkauft", gesteht er. "Der Erlös, 2000 Mark, ging zu 100 Prozent an unsere Drogenberatung." Die ist auch so eine Geschichte, bei der Claßen nicht hatte nein sagen können. 1972, da war er noch beim Jugendamt, kam die Drogenproblematik aus den Niederlanden in die deutsche Grenzregion. Die Stadt richtete eine anonyme Beratungsstelle ein, und Claßen wurde gefragt, ob er so nebenbei die Buchführung übernehmen könne. Er wurde Geschäftsführer - und ist es bis heute.