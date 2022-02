Ehrenamtliche in Mönchengladbach : Heimatpreis wird wieder ausgeschrieben

Ehrenamtliche in Mönchengladbach

Die Heimatpreise werden am Schloss Rheydt verliehen. Foto: Markus Rick

Mönchengladbach Das dritte Mal seit 2020 sollen lokale Projekte und Initiativen geehrt werden. Die Bewerbungsfrist für den mit einem Geldbetrag dotierten Preis läuft bis zum 27. März.

Wer sich in der Stadt ehrenamtlich engagiert, kann sich ab sofort wieder für den NRW Heimat-Preis bewerben. Der wird landesweit verliehen – auch in Mönchengladbach .

Interessierte müssen dafür in einem Onlineformular auf der Internetseite https://stadt.mg/heimatpreis Angaben zu ihrem Projekt oder ihrer Heimatinitiative machen und sie abschicken. Wer keinen Zugriff auf das Internet hat, könne seine Bewerbung im Ausnahmefall aber auch per Post senden, sagt Sabine Kohlsdorf aus dem Rathaus, die sich mit um den Heimatpreis kümmert. Diese Bewerbungen sollen an sie, Sabine Kohlsdorf, verschickt werden. Die Adresse: Rathausplatz 1, 41061 Mönchengladbach.