Mönchengladbach : Wenn Oma und Opa Pflege brauchen

Pflege daheim führt bei Angehörigen schnell in soziale Isolation oder zu Burn-out. In der Not holen sie sich eine 24-Stunden-Pflegerin ins Haus. Foto: dpa/Christoph Schmidt

Mönchengladbach Bernhard Edmunds rückte in seinem Vortrag in der Citykirche den Pflegenotstand in den Blick. Er sprach auch über die Ausbeutung von Frauen – meist aus Osteuropa – die in 24-Stunden-Jobs Haushalt und Pflege übernehmen.

Plötzlich passiert, was Menschen oft verdrängen: Ein Angehöriger wird schwer krank, kann ohne Hilfe nicht mehr selbstständig leben. In vielen Familien bricht dann Panik aus, weil das unangenehme Gespräch über den Pflegefall immer verschoben wurde. „Wer kümmert sich um Oma und Opa? Was uns bei der Fürsorge alter Menschen leitet und was uns die Pflege wert ist“ – unter diesem Titel hat das zweite Edmund-Erlemann-Forum den Pflegenotstand in den Blick gerückt und nach der persönlichen wie gesellschaftlichen Verantwortung von Christen beim Thema Pflege gefragt.

Eingeladen in der City-Kirche war Bernhard Emunds, Professor für christliche Gesellschaftsethik und Sozialphilosophie an der Hochschule Sankt Georgen. Nach der Einführung durch Franz-Josef Unland, Leiter des Katholischen Forums, ordnete Emunds Deutschland im europäischen Kontext als ein Land ein, das stark auf die häusliche Pflege alter Menschen baut. Anders, als etwa in den skandinavischen Ländern, wird hierzulande nur 1,4 Prozent des Bruttoinlandsprodukts für staatliche Pflege etwa in Pflegeheimen ausgegeben. Stattdessen gibt es Förderung für den privaten Sektor. Das heißt, der Staat baut darauf, dass Menschen ihre Angehörigen daheim behalten, Pflegedienste oder Tagespflege in Anspruch nehmen, die Hauptlast der Pflege aber selbst schultern. Weil heute in vielen Familien beide Partner arbeiten, führt das zu enormer Belastung.

Info Vorträge in Erinnerung an Edmund Erlemann Das Edmund-Erlemann-Forum erinnert jedes Jahr durch einen Fachvortrag an Leben, Denken und Wirken des Pfarrers Edmund Erlemann (1935-2015). Veranstalter sind jeweils der Volksverein, die Stiftung Volksverein und das Katholische Forum.

Das hat ein neues Phänomen hervorgebracht, dem Emunds einen großen Teil seines Vortrags widmete: die sogenannte 24-Stunden-Pflegerinnen oder Live-Ins. Das sind Frauen, vorwiegend aus Osteuropa, die bei den betroffenen Menschen einziehen, Haushalt und Pflege übernehmen. Im Schnitt bekommen sie dafür 800 bis 1900 Euro. Das ist mehr, als sie in ihrer Heimat verdienen könnten, doch ein gerechter Lohn ist das nicht. Solche Verhältnisse stoßen gegen geltendes Arbeitszeitrecht und damit auch gegen die Würde der Frauen, die meist keine ausgebildeten Pflegerinnen sind.



Mit der Arbeitsplatzbeschreibung hatte Emunds eigentlich schon die ethischen Bedenken genannt, die auch aus christlicher Perspektive gegen den Einsatz von Live-Ins sprechen. Emunds verurteilte in seinem Vortrag Familien nicht, die aus Überforderung eine 24-Stunden-Kraft engagieren. Pflege daheim führe bei Angehörigen schnell in soziale Isolation oder zu Burn-out. Doch sprach Emunds auch aus, dass der Einsatz einer 24-Stunden-Kraft Ausbeutung bedeutet. Nur das große Einkommensgefälle zwischen West- und Ost-Europa ermögliche dieses Modell. Dass es in Deutschland mindestens 200.000 Live-Ins geben soll, zeige ferner, dass das derzeitige Pflegesystem ohne diese Ausbeutung nicht funktioniere.