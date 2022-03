Earth Hour in Mönchengladbach : Am Münster geht das Licht aus

Das Wahrzeichen von Mönchengladbach: Am Samstagabend blieb das Münster St. Vitus im Dunkeln. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Bevor in der Nacht zu Sonntag die Uhren auf Sommerzeit umgestellt wurden, wurde es am Samstagabend (26. März) für eine Stunde dunkel. Die Stadt Mönchengladbach, aber auch Unternehmen und Privatleute beteiligten sich an der 15. weltweiten Aktion „Earth Hour“.

Als Signal für mehr Klimaschutz wurden am Samstagabend (26. März) in der ganzen Welt an markanten Bauwerken, aber auch im privaten Bereich bei der „Earth Hour“ für eine Stunde die Lichter ausgeschaltet.

Vor und nach der „Earth Hour“ wurde das markante Gebäude auf dem Abteiberg wieder mit Licht in Szene gesetzt. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Auch Mönchengladbach setzte wieder ein Zeichen und befand sich damit unter tausenden Kommunen weltweit. Ab 20.30 Uhr wurden für eine Stunde die Beleuchtungen am Münster St. Vitus (unsere Fotos zeigen vorher und nachher), an der evangelischen Hauptkirche in Rheydt, am Borussia Park und an den Wassertürmen an der Viersener Straße, Reststrauch und Ohlerkirchweg abgeschaltet.