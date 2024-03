„Earth Hour“ in Mönchengladbach Weshalb am Samstag die Lichter ausgehen

Um ein Zeichen für den Klimaschutz zu setzen, wird das Licht ausgeschaltet. Das jedenfalls ist die Idee hinter der „Earth Hour“. An der internationalen Klima- und Umweltschutzaktion des WWF, die zum 18. Mal stattfindet, beteiligt sich Mönchengladbach seit 2014. Am Samstag, 23. März, werden zur „Stunde der Erde“ an Gebäuden, aber auch in privaten Haushalten, die Lichter zwischen 20.30 bis 21.30 Uhr ausgeschaltet.