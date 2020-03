Earth Hour 2020 : Am Samstag gehen in Mönchengladbach die Lichter aus

Am Samstag gehen in Mönchengladbach die Lichter aus

Mönchengladbach Auch in Krisenzeiten darf der Klimaschutz nicht vergessen werden: Am kommenden Samstag, 28. März, gehen weltweit für eine Stunde die Lichter aus.

Bei der sogenannten „Earth Hour 2020“ beteiligt sich die Stadt Mönchengladbach erneut an dieser Aktion, um gemeinsam mit mehr als 7000 Kommunen weltweit ein Zeichen für den Klimaschutz auszusenden. Wie die Stadt mitteilt, werden ab 20.30 Uhr für eine Stunde die Beleuchtungen des Mönchengladbacher Münsters, der Hauptkirche in Rheydt, der Martin-Luther-Kirche in Rheindahlen, der Wassertürme Viersener Straße und Dahl sowie des Borussenstadions abgeschaltet. Auch Privatpersonen sind dazu aufgerufen, sich in den eigenen vier Wänden und im virtuellen Raum aktiv zu beteiligen und darüber unter dem Hashtag #EarthHour zu posten.