Mönchengladbach: Dunja Hayali spendet ihr Preisgeld

Mönchengladbach Schon bei der Verleihung des Benediktpreises hatte die Gewinnerin Dunja Hayali angekündigt, ihr Preisgeld in Höhe von 5000 Euro spenden zu wollen. Nun gab sie die Organisation bekannt: Es ist der Verein "Gesicht Zeigen! Für ein weltoffenes Deutschland", bei dem sich Hayali seit über zehn Jahren engagiert.

"Gesicht zeigen ist wichtig, denn wer wegschaut macht sich mitschuldig", so die Journalistin. Der Verein setze sich gegen Rassismus, Links- und Rechtsextremismus, Homophobie und Islamophobie und Antisemitismus ein. "Ich gehe mit ihnen dahin, wo Aufklärung am meisten bewirken kann: in Schulen. Ein Verein, der in diesen Zeiten wichtiger denn je ist, braucht jeden Cent", begründete die Preisträgerin ihre Spende.