Düsseldorf: Dozentin der Hochschule Niederrhein soll 2250 Euro Strafe zahlen

Verhandlung in Düsseldorf

Mönchengladbach Eine Professorin der Hochschule Niederrhein hat 50 Bücher ausgeliehen und die Leihfrist überschritten. Dafür soll sie 2250 Euro Strafe an die Uni-Bibliothek zahlen. Darüber ist ein Streit mit weitreichenden Folgen vor dem Verwaltungsgericht Düsseldorf entbrannt.

Die Professorin hatte sich die Bücher in der hochschuleigenen Bibliothek ausgeliehen. Lehrende an der Hochschule Niederrhein können sich Bücher bis zu fünf Jahre umsonst leihen. Allerdings müssen sie zum Semesterende eine Verlängerung beantragen, wenn sie die Bücher behalten wollen. Das habe die Professorin nicht getan, sagte eine Sprecherin der Hochschule Niederrhein am Freitag.