Mönchengladbacherin tritt bei „DSDS“ an „Musik ist meine Leidenschaft“

Mönchengladbach · Am Samstag wird Esther Nkongo in den Castings von „Deutschland sucht den Superstar“ auftreten. Wie es zu ihrer Teilnahme kam, was ihr Umfeld dazu sagte und in welcher anderen Show Nkongo bereits erfolgreich war.

17.02.2023, 14:48 Uhr

Esther Nkongo aus Mönchengladbach während ihrer Auftritts im Casting bei „DSDS“. Bei RTL ist er an diesem Samstag zu sehen. Foto: RTL/ Stefan Gregorowius

Esther Nkongo aus Mönchengladbach will ihr Glück bei Dieter Bohlen versuchen. Am Samstagabend, 18. Februar, tritt die 27-Jährige zur besten Sendezeit vor die Jury von „Deutschland sucht den Superstar“ (kurz „DSDS“). In der RTL-Castingshow will Nkongo mit dem Song „Natural Woman“ von Aretha Franklin überzeugen. Aufgezeichnet wurde ihr Auftritt bereits im vergangenen Jahr.