Drogenszene in Mönchengladbach „Wir fühlen uns unsicher, sobald wir das Schulgebäude verlassen“

Knapp zwei Meter ist Vytautas Mituzas groß. Und doch sagt er: „Wenn ich über den Platz der Republik gehe, dann fühle ich mich unsicher.“ Als Berufsschüler hat er zwei Mal pro Woche auch abends Unterricht, bis 22 Uhr. „Es wird gefühlt immer schlimmer. Ich versuche nur möglichst schnell, mein Auto zu erreichen – ohne in eine unschöne Situation zu geraten.“ Denn dann sei die Stimmung zwischen den verschiedenen Gruppen mit je rund zehn bis 20 Personen – Obdachlose, Alkohol- und Drogenabhängige – auf dem Platz aufgeheizt. Es gebe regelmäßig „Ärger“. Pöbeleien, Raufereien und Betteleien seien an der Tagesordnung. „Man wird ständig angequatscht“, berichtet der Mönchengladbacher. Ebenso würde jungen Mädchen auf unangenehme Weise nachgestellt, und auch Unbeteiligte würden von Dealern angesprochen. Die Situation habe sich in den vergangenen zwei Jahren „sehr verschlechtert“, nur während der Neugestaltung des Platzes sei kurzfristig Ruhe eingekehrt.