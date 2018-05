Mönchengladbach : Drei Unfälle auf der A 46 bei Starkregen

Mönchengladbach Die Feuerwehr Mönchengladbach ist am vergangenen Dienstagabend gegen 19.40 Uhr nach plötzlich einsetzendem Starkregen gleich zu mehreren Unfällen auf der A 46 zwischen dem Autobahnkreuz Wanlo und Herrather Linde in Fahrtrichtung Heinsberg gerufen worden. An der ersten Unfallstelle hatte ein Pkw-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war in die Leitplanke geschleudert. Der Sicherheitsgurt und die Airbags verhinderten Schlimmeres. Der Fahrer erlitt "nur" leichte Verletzungen.

Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Dieses Unfallereignis löste durch Schmutz und Kfz-Teile, die auf die Gegenfahrbahn geschleudert wurden, einen weiteren Unfall aus. Und in Höhe des Parkplatzes Herrather Linde ereignete sich der dritte Unfall. Dort kam es zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Autos. Auch dort taten die Sicherheitseinrichtungen laut Feuerwehr gute Dienste. Auch von dieser Einsatzstelle habe nur ein leicht Verletzter ins Krankenhaus gebracht werden müssen.

(OTS)