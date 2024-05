Bandendiebstahl Drei Männer stehlen Geld aus Geschäftskasse

Drei unbekannte Täter haben am Dienstag, 13. Mai, in einem Geschäft an der Vorster Straße im Stadtteil Hardt Geld aus der Kasse gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, kamen die drei Männer gegen 17.40 Uhr nacheinander in das Geschäft. Zwei davon lenkten den Geschäftsinhaber und seine Angestellte ab und lockten sie aus dem Kassenbereich. In der Zeit stahl der dritte Täter unbemerkt Geld aus der Kasse.