Volksgarten : Diskussion mit SPD-Politiker an Gesamtschule Volksgarten

Diskussion mit SPD-Politiker an Gesamtschule Volksgarten

Norbert Spinrath hielt in der Aula der Gesamtschule Volksgarten einen Vortrag. Foto: Isa Raupold. Foto: Isabella Raupold

Mönchengladbach Die Schüler beteiligten sich rege und wurden über Fakten und Werte der EU informiert.

SPD-Bundestagsabgeordnete Gülistan Yüksel, die eigentlich eingeladen war, musste absagen. „Sie muss nach Paris und kann deshalb nicht an unsere Schule kommen“, erklärte Susanne Gründler, Koordinatorin der Erasmus-Projekte an der Gesamtschule Volksgarten. „Sie hat sich aber eigenständig schnell um Ersatz gekümmert, und wir freuen uns, dass stattdessen SPD-Politiker Norbert Spinrath bei uns ist.“

So sieht es auch SV-Lehrer Jan Oltersdorf: „Ein geeintes Europa bringt viele Vorteile. Man kann frei reisen, arbeiten und studieren. Die Schüler kennen es ja nur so, aber ich denke, es ist wichtig, ihnen zu zeigen, dass das keine Selbstverständlichkeit ist.“ Norbert Spinrath hielt nicht nur einen Vortrag über die Europäische Union, er stellte den Schülern auch Fragen: „Wisst ihr eigentlich, welche und wie viele Sprachen man in Belgien spricht?“ oder „Was sind die wichtigsten Werte der EU?“. Die Schüler beteiligten sich rege.