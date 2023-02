RP-Info-Abend „Alles was Recht ist“ Was tun mit kriminellen Jugendlichen?

„Es geht darum zu lernen, erwachsen zu werden und Verantwortung für sein Handeln zu übernehmen. Nicht allein um Bestrafung. So will es der Gesetzgeber“, erklärt Peter Eichenauer. Er ist Begründer und Koordinator der „Kooperative Stop and Go! NRW“ und hat 35 Jahre Erfahrung in der Jugendhilfe. „Stop and Go“ betreibt die einzigen spezialisierten Wohngruppen für die U-Haft-Vermeidung in NRW. Eichenauer stellt die provokante Frage: „Welchen Jugendlichen möchten Sie nachts auf einer einsamen Straße allein begegnen? Einem, der monatelang in U-Haft saß und die Betonwände angestarrt hat oder demjenigen, der sich monatelang intensiv bei Stop and Go mit seinen persönlichen Problemen, seinen Taten und seiner Verantwortung stellen musste?“