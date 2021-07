Disco in Mönchengladbach : Die „Nacht“ kann am Freitagabend wieder öffnen

Die Nacht, Babak Ahmadi Foto: Bauch, Jana (jaba)

Mönchengladbach Seit einer Woche dürfen Clubs und Diskotheken in NRW wieder öffnen, solange die Kommune eine Inzidenz unter zehn aufweist. In Mönchengladbach ist das der Fall. So planen die beiden Clubs Graefen und Nacht ihre Partys am Wochenende.