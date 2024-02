Mit 81 Jahren gestorben Trauer um Gladbacher Schiedsrichterlegende Dieter Pauly

Binnen acht Wochen trauern der Fußball in Mönchengladbach, der gesamte Niederrhein sowie der Deutsche Fußball-Bund um zwei Männer, die als Schiedsrichter eine wichtige Rolle spielten: Mitte Dezember war Rolf Göttel, Borussias ehemaliger Stadionsprecher und lange in vielen Bereichen des Schiedsrichter-Wesens tätig, gestorben – und nun Dieter Pauly, der, so urteilte das Magazins „11 Freunde“ 2013, die Nummer zwei unter den wichtigsten Schiedsrichtern Deutschlands war. Pauly starb in Thailand, das seit 2011 seine Wahlheimat war, er wurde 81 Jahre alt.