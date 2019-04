Trainerentlassung in Mönchengladbach : Hecking muss gehen – die Reaktionen

Mönchengladbach Die Anhänger von Borussia wurden von der Nachricht überrascht, dass für Cheftrainer Dieter Hecking im Sommer Schluss ist. In den sozialen Netzwerken gab es tausende Kommentare. Unsere Redaktion fragte bei prominenten Fans nach.

Es war gegen 15.11 Uhr am Dienstagnachmittag, als für Borussia-Fans kurzzeitig alles andere zur Nebensache wurde. Zu dem Zeitpunkt verkündete Borussia, dass Dieter Hecking im Sommer als Cheftrainer gehen muss. Im Fraktionssaal der SPD im Bundestag vibrierte das Handy der Mönchengladbacher Abgeordneten Gülistan Yüksel. „Ich war erstmal richtig geschockt, als ich von der Trennung las“, sagte Yüksel, die auch Vorsitzende des Fanclubs „Fohlen des Bundestags“ ist. „Ich finde es sehr schade, dass es dazu kommen musste.“ Die letzten Spiele seien zwar nicht mehr gut gewesen. „Aber ob das immer am Trainer hängt? Ich glaube, auch an der Einstellung der Spieler muss sich dringend etwas ändern.“

Oberbürgermeister Hans Wilhelm Reiners war ebenfalls überrascht: „Solche Nachrichten in der Saison lösen natürlich immer etwas aus. Ich halte es aber taktisch nicht für unklug. Wenn man das offen kommuniziert, vermeidet man, dass Unruhe aufkommt. Denn Hecking muss ab sofort ein hohes Interesse haben, die Saison und seine Zeit bei Borussia so gut wie möglich zu Ende zu bringen. Und die Mannschaft darf nicht gegen den Trainer spielen. Als Nachfolger fände ich einen der jungen Trainer faszinierend, Typus Nagelsmann, weil sie die Sprache der Spieler sprechen.“ Bestseller-Autorin Rebecca Gablé befand: „Ein großes Dankeschön an Dieter Hecking für die geleistete Arbeit, deren Erfolge lange Zeit für sich sprachen. Aber spätestens nach dem Debakel in Düsseldorf war wohl offensichtlich, dass eine Veränderung notwendig ist, und darum ist diese Entscheidung richtig.“ Auch Hans-Peter Ulepic, Vorstand der Gladbacher Bank, fand die vergangenen Spiele „bestürzend. Aber ich bin trotzdem überrascht, weil ich dachte, Hecking sitzt fest im Sattel.“