Fotos Diese Piepmatze hat die Wildvogelrettung aus Mönchengladbach aufgepäppelt

Dohlen – hier ein sehr junges Exemplar – sind geschützt, ihre Nester dürfen in der Brutzeit nicht entfernt werden. Und das, obwohl die Nester oft Schornsteine verstopfen. Wenn durch das Nest keine Gefahr für den Hausbewohner besteht, „muss man das Ende der Aufzucht, also den Abflug abwarten und darf erst dann den Schornstein reinigen“, erklärt Hilgers. Hausbesitzer oder Schornsteinfeger sollten ihr zufolge die Information über das Nest an die Untere Naturschutzbehörde oder den Amtstierarzt geben.