Aktion Frühjahrsputz in Mönchengladbach : Wer am 14. März mitputzt, tut etwas Gutes für die Umwelt

Eindrücke von der Frühjahrsputz-Aktion 2019: Der Anglerverein war im Stadtwald aktiv. Foto: Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Überall im Stadtgebiet finden am 14. März wieder Frühjahrsputz-Aktionen statt. Diese Teilnehmer haben sich bereits angemeldet. Ein Überblick.

Ein weggeworfenes Kaugummi braucht rund fünf Jahre, bis es vollständig verrottet ist. Illegal entsorgte Verpackungen, To-Go-Becher und Autoreifen noch viel länger. Daher rufen die Rheinische Post, die Mags und die Stadtsparkasse Mönchengladbach wieder zum Frühjahrsputz auf. Am Samstag, 14. März, können freiwillige Teilnehmer dabei helfen das Stadtgebiet von Unrat zu befreien.

Bereits angemeldet hat sich die Nachbarschaft an der Dohrer Straße. Außerdem wird Herbert Coonen wilden Müll in Sassenrath sammeln. Am Nordpark wird die Zentrumspartei mit zehn Personen aktiv sein. Die Curia Mönchengladbach Legion Mariens will mit sechs Personen Hardt aufhübschen. Die SPD-Rheydt-Odenkirchen hat sich mit zehn Personen für den Einsatz an der Breslauer Straße angekündigt. Ebenso ist die Wickrather Agenda angemeldet. Der Stamm Fabula kümmert sich gemeinschaftlich mit 30 Personen um den Sport- und Spielplatz Giesenkirchen.

Neu dabei ist die Altstadtinitiative MG mit dem Club der Wirte und Eine Erde e.V. Für ihr Engagement wurde eine eigene Facebook-Veranstaltung gegründet. Kühnhold wird sich die K16 zwischen Eiger und Stadt vorknöpfen. Die IG Voosen ist mit zehn Personen Richtung Genhülsen und entlang der Bahn Richtung Rheindahlen aktiv. In Holt und Landwehr hingegen engagiert sich Horst Doerenkamp mit einer Begleitperson. Zaborowski konnte sieben Personen animieren, um das Gebiet zwischen Dorthausen und Korthausen von Müll zu befreien.

Bei den Jenhahner Frühjahrsputzern ist der Name Programm: Zu zehnt reinigen sie ganze fünf Bereiche. Ebenfalls mit zehn Personen wird die Reservistenkameradschaft Hehn von der Landwehr Richtung Hardt im Einsatz sein. Peter Gdanitz kümmert sich mit einer Begleitperson um den Venner Busch, Dominik Haves hat sieben Unterstützer gefunden, die mit ihm das Schrödter Feld in Giesenkirchen durchforsten. Angekündigt hat sich auch die Bischöfliche Marienschule mit 50 Personen; die Klasse 6a des Gymnasiums an der Gartenstraße befreit den Schmölderpark von Unrat und die Jugendwerkstatt Odenkirchen hilft mit 20 Personen beim Frühjahrsputz rund um das Internationale Kinderzentrum mit.