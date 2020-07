Der Start des Projekts „Halls of Fame“ ist nun ein Jahr her. In der Zwischenzeit haben zehn Jugendliche und junge Erwachsene vom Arbeitskreis Graffiti Junior unter Leitung von Kulturpädagogin Heike Kox legale Graffitis auf einige Mauern in der Stadt gesprüht.

Graffiti an der Friedensstraße. Das Team ist davon überzeugt, dass bei den Anwohnern das Verständnis für Streetart wächst, wenn sie selbst in den Entstehungsprozess mit einbezogen werden.