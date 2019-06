Dreister Diebstahl in Mönchengladbach : Plötzlich war die Picknick-Ecke weg

Dreister Diebstahl in Mönchengladbach

Mönchengladbach Lange standen der Tisch und die Bänke nicht im Park, bis sie jemand abmontierte. Die Bänke wurden im Gebüsch gefunden, der Tisch ist spurlos verschwunden. Die Polizei sucht Zeugen.

Nur zwei Monate standen die neuen Picknick-Möbel im Beller-Mühle-Park an der Einruhrstraße – dann waren sie plötzlich weg. Unbekannte haben in einer Nacht- und Nebelaktion am vergangenen Wochenende den Tisch mitgehen lassen. „Die Bänke haben Mitarbeiter der Grünunterhaltung im Gebüsch gefunden“, teilt Mags-Sprecherin Yvonne Tillmanns mit. Der Tisch blieb verschwunden.