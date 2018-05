Mönchengladbach : Diebe sorgen für Aufruhr im Supermarkt

Mönchengladbach Zwei polizeibekannte Ladendiebe sitzen seit gestern in Untersuchungshaft. Der 27-Jährige und der 29-Jährige waren am Montagmorgen in einem Supermarkt an der Dahlener Straße von mehreren Mitarbeitern festgehalten worden. Die Männer hatten zuvor Spirituosen im Wert von 600 Euro in einen Einkaufswagen geladen und versucht, damit unbemerkt aus dem Laden zu verschwinden. Als sie dabei dem Filialleiter auffielen und er sie auf den Diebstahl ansprach, schrien beide herum und randalierten.

Die Polizei nahm die Diebe mit auf die Wache. Dort stellte sich heraus, dass der 27-Jährige nur eine Stunde zuvor sowie am 11. Mai bei Diebstählen in einem Supermarkt an der Mittelstraße aufgefallen war. Dort hatte er in beiden Fällen versucht, Spirituosen im Wert von jeweils 1500 Euro zu stehlen. Die Beschuldigten sind bereits mehrfach wegen Diebstahls in Erscheinung getreten und bekannte Betäubungsmittelkonsumenten.

