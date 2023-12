Er war die „Stimme vom Bökelberg“ Borusse, Gladbacher, Mensch – Rolf Göttel ist tot

Eine Fehleinschätzung hat Rolf Göttel zwölfmal den Satz „Tor für die Borussia“ erspart. Denn 1978 hatte er nicht erwartet, dass die Borussia noch die Chance auf die deutsche Meisterschaft haben würde. Darum hatte er Urlaub gebucht und so fehlte die „Stimme vom Bökelberg“ an diesem letzten Spieltag ausgerechnet beim 12:0 gegen Borussia Dortmund, dem bis heute nicht abgelösten Bundesliga-Rekordsieg, bei dem es am Ende drei Tore zu wenig waren für den sechsten Gladbacher Meistertitel.