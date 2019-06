Biergarten am Borussiapark



Seit Mitte 2016 gibt es den Biergarten am Borussiapark. Direkt neben dem Stadion kommen dort rund 2500 Besucher unter. Den zentralen Platz bildet eine große, mit Kunstrasen gefüllte Raute in Pyramidenform, die von Sitzgelegenheiten eingefasst ist. Links und rechts davon befinden sich massive Tische und Sitzbänke sowie Stehtische unter Platanen.



Öffnungszeiten: Er ist an Heimspieltagen der Fohlenelf immer vier Stunden vor Anpfiff der Partie geöffnet.



Kontakt: Hennes Weisweiler Allee 1, 41179 Mönchengladbach https://www.borussia.de/de/verein-stadion/stadion/bitburger-biergarten.html