Fahndung der Polizei Die mutmaßlichen Betrüger kauften auch in Mönchengladbach ein

Per SMS war ein Ehepaar aus Lüdenscheid in eine sogenannte Phishing-Falle gelockt worden. Es hatte eine Kurznachricht bekommen, die ihnen als Absender die Sparkasse vorgaukelte. Angeblich würde ihr Zugriff auf die Push-Tan auslaufen und müsse reaktiviert werden. Der angehängte Link führte allerdings nicht auf Original-Seite der Bank, sondern auf eine nachgebaute Seite. Dort gab das Ehepaar alle möglichen Daten ein. Den Betrug bemerkten die Lüdenscheider erst, als mit ihren Daten mehrfach Wertguthaben-Karten von ganz erheblichem Wert gekauft wurden. Die Täter fertigten mit den Kontodaten digitale Bankkarten und kauften an Tankstellen und in Discountern in Mönchengladbach, Jüchen, Erkrath, Kaarst und Neuss ein. Von drei dieser Einkäufe gibt es Fotos.