Musik in Mönchengladbach : Bucket Boys trauern um Bassisten Andreas Kehren

Musik in Mönchengladbach

Mönchengladbach Der Musiker Andreas Kehren ist gestorben. Die Bandmitglieder der Bucket Boys würdigen ihren Bassisten mit bewegenden Worten. Er war 25 Jahre einer von ihnen.

(RP) Der Musiker Andreas Kehren ist tot. Der Bassist der „Bucket Boys“ erlag vergangenen Dienstag seiner Krebserkrankung. „Mit großer Bestürzung und in unendlicher Trauer teilen die “Bucket Boys” mit, dass unser wundervoller Freund, Kumpel, Weggefährte und Bassist Andreas Kehren von uns gegangen ist“, heißt es in einer Mitteilung.

Mit bewundernswertem Mut und unendlicher Tapferkeit habe Kehren anderthalb Jahre gegen seine tückische Krankheit gekämpft, habe sich auch von Rückschlägen nicht beeindrucken lassen und sich seinen Optimismus immer bewahrt. „Bis zuletzt hat er an den neuen Aufnahmen der ,Bucket Boys’ mitgearbeitet“, so die Band.

Den Kampf habe Kehren verloren, aber nicht den Respekt der übrigen Bandmitglieder vor seiner Kraft und seinem Willen. „Wir haben einen der besten Freunde verloren, den man sich nur denken kann, eine einzigartige Persönlichkeit, verlässlich und humorvoll, engagiert und musikalisch bewandert, ein großartiger Mensch und erstklassiger Bassist und Musiker. Der immer den Blick für das Wesentliche behielt, auch wenn die Wogen einmal hoch schlugen“, schreibt die Band. „Die ,Bucket Boys’ werden alles tun, um in seinem Sinne weiterzumachen, und auch wenn irgendwann einmal ein anderer Mensch die Saiten des Basses bei uns zupft, so wird Andreas‘ Platz immer in unserer Mitte sein und bleiben.“