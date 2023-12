Kirche in Mönchengladbach Die Gottesdienste zu Weihnachten

Mönchengladbach · Mit dem Heiligen Abend läuten die Christen das Weihnachtsfest ein. Vor und nach der Bescherung sowie an den Feiertagen zieht es viele in die Kirche. Im Kinder- oder Familiengottesdienst und in der Christmette erinnern sich die Gläubigen an die Geburt Jesu Christi, feierlich wird es mit Weihrauch und Gesang. Eine Übersicht.

19.12.2023 , 12:00 Uhr

Nicht nur in der Kirche St. Mariä Empfängis in Lürrip wird an den Weihnachtsfeiertagen in Mönchengladbach Gottesdienst gefeiert. Foto: Andreas Gruhn

Von Fabian Luft und Angela Pontzen