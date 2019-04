Mönchengladbach : Geschichte des Flughafens „Holter Heide“

Hangar und Flugzeuge (mit Hakenkreuzen) auf und über dem Flughafen „Holter Heide“. Foto: Stadtarchiv MG

Mönchengladbach Das 400 Morgen große Areal wurde anfangs zivil genutzt. Im Laufe seiner Geschichte wurde es für militärische Zwecke requiriert.

Von Hans Schürings

Die Geschichte des Mönchengladbacher Flughafens „Holter Heide“ beginnt wohl um 1910, also deutlich vor dem Ersten Weltkrieg. Belegt werden kann der genaue Beginn durch Quellen nicht. Was aber überliefert ist: dass ein erster Gladbacher Flugtag mit Volksfestcharakter, am 27. August 1911 stattfand. Bei dem Gelände handelte es sich um eine ca. 400 Morgen große Heidelandschaft, die für Flugzwecke hergerichtet worden war.

Unmittelbar angrenzend war in den Jahren 1904 bis 1909 die Rheinische Provinzial-Fürsorge-Erziehungsanstalt für schulentlassene Fürsorge-Zöglinge männlichen Geschlechts und katholischen Bekenntnisses entstanden, die als solche bis 1939 existierte. Heute stehen die noch vorhandenen Gebäude unter Denkmalschutz. Der zwischen Flughafen und Fürsorge-Anstalt liegende Zugangsweg zum einstigen Flughafen wurde vor einigen Jahren in Hennes-Weisweiler-Allee umbenannt. Im weiteren Verlauf nach Hehn hat sich die Bezeichnung Rennbahnweg jedoch erhalten.

Nach verlorenem Weltkrieg wurde der Niederrhein und somit auch Mönchengladbach von belgischen Truppen besetzt. Das Gelände der „Holter Heide“ wurde beschlagnahmt und zur Anlegung eines Militärflugplatzes planiert. Die belgische Besatzungsmacht wollte den Flughafen für sich als Militärflugplatz ausbauen. Es gelang bis 1926 nicht, da die Deutsche Regierung in Berlin dies zu verhindern wusste. Nach dem Abzug der belgischen Soldaten und der „Befreiung des Rheinlandes“ zum 1. Februar 1926 bestand offensichtlich großes Interesse seitens der Stadt Mönchengladbach den Flughafen, der bis dahin nie in Betrieb genommen worden war, einer zivilen Nutzung zuzuführen und ihn an das internationale Verkehrsflugnetz anzubinden, obwohl das Gelände sich in einem vollkommen verwahrlosten Zustand befand. Wohl ohne große Diskussionen entschied man sich für einen Flughafen „Holter Heide“. Noch vor dem endgültigen Abzug der belgischen Soldaten im November 1925 erschien der Rheydter Prof. Hugo Junkers (1859-1935) mit einem Assistenten beim M.Gladbacher Oberbürgermeister und erläuterte ihm die technischen Notwendigkeiten für einen Flugplatz.

Gebäude auf dem ehemaligen Flughafen „Holter Heide“: Das linke war der Hangar zur Unterbringung der Flugzeuge, im rechten befand sich die Restauration mit Außenterrasse. Foto: Stadtarchiv MG

Schon am 25. April 1926 fand erneut ein Flugtag statt. Der Stadtrat beschloss am 4. März 1927 die Enteignung der notwendigen Grundstücke zum Zwecke der Anlegung eines Flugplatzes. Am 28. Juni 1927 erteilte der Reichsverkehrsminister im Einvernehmen mit dem Preußischen Minister für Handel und Gewerbe und des Innern die Genehmigung zur Anlegung eines Verkehrslandeplatzes. Für die dauerhafte Nutzung des Flughafenbetriebes wurde die Errichtung eines Empfangsgebäudes mit Restauration und notwendigen technischen Räumen erforderlich. Diese sollten in der Nähe des Rennbahnweges errichtet werden.

Mitte des Jahres 1928 wurde mit der Bauausführung begonnen. Eine auch erforderliche Flugzeughalle (Hangar) sollte folgen. Die Eröffnung des eingeschossigen Empfangsgebäudes erfolgte am 20. Juni 1929. Die Nutzfläche betrug 252,96 m². Das Erdgeschoss beinhaltete einen Vorraum, den eigentlichen Abfertigungsraum mit 85 m², der als Wartesaal für Fluggäste und Zuschauer diente, zwei Räume für die Flugleitung, zwei Räume für die Flugpolizei, einen Übernachtungsraum für einen Piloten, den Raum für den Flugverein, Küche, Büffetraum, Speisekammer und Abortanlagen mit Duschräumen.

Mit dem Zusammenschluss der Städte M.Gladbach und Rheydt zum 1. Februar 1929 wurde für den Flughafen eine neue Organisationsform erforderlich. Aufgrund einer Vereinbarung zwischen M.Gladbach, Rheydt und der Industrie- und Handelskammer M.Gladbach wurde der Flughafenbetrieb gemeinsam durchgeführt. Der Name „Verkehrslandeplatz M.Gladbach“ änderte sich in „Verkehrslandeplatz Gladbach-Rheydt.“ Erst am 17. Dezember 1934 konnte eine neue, ausreichend große Flugzeughalle der Bestimmung übergeben werden. Gewidmet wurde die Halle mit Motorenwerkstatt, Schreinerei, Waschraum, Toiletten und Monteurraum, dem in Rheydt geborenen Flieger Helmut Dilthey.

Bereits zum 9. März 1936 wurde der Flughafen für die militärischen Zwecke der Nationalsozialisten requiriert und die Fliegerübungsstelle Düsseldorf nach Mönchengladbach verlegt. Vorausgegangen war die Aufhebung des Rheinlandes als neutrale Zone durch Adolf Hitler. Damit endete die zivile Nutzung des Flugplatzes „Holter Heide“. Folglich löste sich die „Flughafen-Betriebsgesellschaft“ zum 21. Dezember 1936 auf.

Das Luftbild zeigt den Flughafen mit seinen Gebäuden und der Start- und Landebahn. Foto: Stadtarchiv MG

Die Gebäude des Hangars und Büroturmes sollen den Zweiten Weltkrieg schadlos überstanden haben. Die danach dauerhaft stationierten britischen Militärs nutzten den ehemaligen Flughafenbereich aber nicht als solchen. Die Anlage erhielt den Namen: „Ayrshire Barracks North“. Daraus leitete sich nach Abzug der britischen Militärs im Jahr 1996 der heutige Begriff „Nordpark“ ab, obwohl das Gelände sich unzweifelhaft im Westen Mönchengladbachs befindet.

Während nicht klar ist, wann genau der Hangar abgebrochen wurde, stand der Büroturm nachweislich bis in 1990er Jahre. Das Gelände des ehemaligen Flughafens „Holter Heide“ wurde von der britischen Rheinarmee am 28. Juni 1996 geräumt. Heute existiert die gesamte Flughafenanlage in Holt nicht mehr. Alle ehemaligen Bauten der klassischen Moderne bzw. neuen Sachlichkeit sind hier nicht mehr vorhanden. Schon 1954 wurde mittels Unterstützung britischer Militärs das Gelände des heutigen Flughafens in Mönchengladbach-Neuwerk (Niersbrücke) angelegt, der bis heute auch als solcher genutzt wird.