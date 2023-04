Fotos Diese Tiere leben in Mönchengladbach und Umgebung

Christa und Udo Robling sind passionierte Jäger. Udo Robling ist Vorsitzender der Kreisjägerschaft Mönchengladbach. Sein Revier in Wickrath ist 100 Hektar groß. Zur Pflicht eines jeden Jägers gehört neben dem kontrollierten Abschuss auch die „Hege und Pflege“ aller Tiere im Revier. Das bedeutet auch, dass er in strengen Wintern Tiere füttert, beispielsweise Reh- und Schwarzwild. In Jagdgebiet leben auch Hasen und Kaninchen.