Conditorei Byzantio

Frisch eröffnet hat die Conditorei Byzantio an der Hindenburgstraße 26 in der Innenstadt – und zwar am 25. März 2022. In einem Teil des griechisch-italienischen Cafés gibt es auch Eis. Schon seit 1986 fahren Diego Di Domenico und seine Familie das Eis auch im Wagen. Zur Eröffnung sagt er: „Die Terasse war ganz voll“ und führt aus: „Ich liebe diese Arbeit, ich bin dafür geboren“. Eine Kugel kostet 1,20 Euro.

Spezialitäten: Er empfiehlt einen Amarenabecher, Spaghetti-Eis oder Bananensplit. Wer Lust auf mehr hat, bekommt auch Torte und kann sich in einer Feinschmecker-Abteilung umschauen.

Kontakt: Hindenburgstraße 26, 41061 Mönchengladbach.