Partywütige zieht es am Silvesterabend ins Messajero. Für 68 Euro im Vorverkauf (Abendkasse 82 Euro) können die Gäste so viel Sekt, Bier und Softdrinks trinken, wie sie möchten. Das mediterrane Buffet ist ebenfalls im Preis inbegriffen, solange der Vorrat reicht. DJ Rokka sorgt für tanzbare Musik bis in die frühen Morgenstunden. Los geht's um 20 Uhr. Tickets gibt es nur vor Ort im Messajero, sie können während der normalen Öffnungszeiten gekauft werden. Reservierungen nimmt das Lokal nicht an. Einige wenige Tickets soll es an der Abendkasse geben.