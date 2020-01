Confetti-Parade Das neue Müllsystem in der Stadt hat für ein großes Aufkommen an Protest gegen die Müllgebührenbescheide der Mags gesorgt. Rund 1500 Mönchengladbacher Hausbesitzer haben Widerspruch gegen den Anfang Mai verschickten Bescheid erhoben. Das waren zehnmal so viele als sonst üblich. Das mündete am 20. Juli in eine Karikatur.