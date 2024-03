Neues Schuljahr in Mönchengladbach Das sind die beliebtesten Grundschulen 2024

Mehr als 2700 Kinder werden in diesem Sommer zum ersten Mal eine Schule besuchen. Für das kommende Schuljahr sind inzwischen 2713 Jungen und Mädchen in den 34 Mönchengladbacher Grundschulen angenommen, wie aus einer Liste der Stadt vom Freitag hervorgeht. Noch sind rund 50 Kinder aber nicht angemeldet, so die Stadt. Für die neuen i-Dötzchen werden voraussichtlich insgesamt 106 Eingangsklassen gebildet. Im Schnitt werden also 25,6 Kinder eine Klasse besuchen.