Redaktionsgespräch Engin Koc und Josef Vitz : „Die Altstadt liegt uns am Herzen“

Engin Koc, Hotelbesitzer und Vorstandsmitglied im Club der Altstadtwirte, und Josef Vitz, Ex-Altstadt-Sheriff, engagieren sich für eine schönere uns sicherere Altstadt. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Mönchengladbach Engin Koc, Inhaber des Hotels Select, und Josef Vitz, Altstadt-Sheriff a.D., über Alpträume am Wochenende, Ruhe, Lärm und Graffiti.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Herr Koc, Sie sind als Hotelier 2014 aus Düsseldorf nach Gladbach gekommen. Eigentlich stammen Sie aber aus der Türkei. Wie hat es Sie an den Niederrhein verschlagen?

Koc Ich komme aus Antalya, wo meine Familie ein Hotel direkt am Strand und ein weiteres im Nachbarort betrieben haben. Dort habe ich bis 1999 gelebt und gearbeitet. Meine Frau habe ich in der Türkei kennengelernt, aber sie kommt aus Deutschland. Für die Geburt unseres Kindes wollte sie nach Deutschland zurück. Ursprünglich war geplant, hinterher in die Türkei zurückzukehren, aber aus familiären Gründen haben wir das Hotel dann verkauft. Ich habe 16 Jahre in Düsseldorf und Köln in der Hotelbranche gearbeitet und wollte mich dann wieder selbstständig machen. 2014 habe ich das Select gefunden und bin seitdem in Gladbach.

Info Die beiden Interviewpartner Name Engin Koc Geboren 1973 in Istanbul Beruf Hotelier Ehrenamtliche Funktionen - Vorstand Club der Wirte - Vorstand Initiative Altstadt - Vorstand Dehoga Kreisgruppe Viersen und Mönchengladbach Name Josef Vitz Geboren 1952 in Rheydt Beruf Polizeibeamter a.D. Ehrenamtliche Funktionen - Café Pflaster - Club der Wirte - Initiative Altstadt - Vorstand CDU Nord

Sie haben ein Hotel in der Gladbacher Altstadt gekauft. Wie war Ihr erster Eindruck von Mönchengladbach und von der Altstadt?

Koc Ich hatte erst keine Vorstellung. Mönchengladbach – was ist das? Dann habe ich mir die Altstadt angesehen und fand sie ruhig. Heute weiß ich, dass ich zu früh da war. Und zu einem Zeitpunkt, als alles sauber und aufgeräumt war.

Vitz Du warst blauäugig Besichtigungen waren nur sonntags oder nachmittags möglich.

Koc Ja, aber Freunde hatten mich auch gewarnt. Die Altstadt sei zu asozial für ein Hotel. Ich habe mich aber informiert, gesehen, was beispielsweise das Altstadtlabor macht und gemerkt, dass sich hier was tut. Dazu wollte ich beitragen.

Sie haben das Hotel dann gekauft. Hat sich Ihre positive Haltung bestätigt?

Koc Zuerst nicht. Das erste Wochenende war ein Alptraum. Sonntagmorgen kam ich kaum ins Hotel, die Leute lagen vor der Tür oder saßen auf den Parkplätzen. Damals hatte die gegenüberliegende Kneipe noch 24 Stunden geöffnet. Als ich das Frühstück vorbereitete, klopft jemand blutüberströmt ans Fenster und bat um ein Pflaster. Beim Frühstück erzählten die Gäste von diversen Polizeieinsätzen im Laufe der Nacht. Jetzt lache ich darüber, aber damals habe ich mich schrecklich gefühlt. Dass es in der Altstadt laut sein kann, war klar, aber so etwas hatte ich nie im Leben erwartet.

Was hat sich seitdem geändert?

Vitz Die Sperrzeitenregelung hat sich zum Beispiel mehrfach geändert. Ab etwa 2011 gab es eine Sperrzeit an Wochenenden zwischen 5 und 6 Uhr. Da gab es Wirte, die haben die Gäste für eine Stunde rausgeschickt, danach gab´s das erste Bier umsonst. Dadurch wurde es auf der Straße laut, es gab Schlägereien und Streit um Taxis. Jetzt gibt es in der Woche eine Sperrzeit von 3 Uhr bis 8 Uhr, am Wochenende gibt es keine Sperrstunde mehr. Dadurch ist es ruhiger geworden.

Koc Der Ruf der Altstadt hat sich gebessert. Wir haben 6000 Übernachtungen im Jahr. Darunter sind viele Geschäftsleute, aber auch Gäste, die wegen der Veranstaltungen kommen, die zum Beispiel im Projekt 42, im Goldwasser oder in „Die Nacht“ stattfinden. Auch die Bands übernachten bei uns. So mischt sich das Publikum mehr. Das müsste sich allerdings noch verstärken. Wir brauchen nicht unbedingt mehr Besucher in der Altstadt, wir brauchen andere. So wie zum Beispiel in der Kulturnacht, wenn das Publikum altersmäßig stärker gemischt ist.

Wie in den legendären Siebzigerjahren?

Vitz In der Zeit war die Altstadt rappelvoll. Als junger Polizist war ich beeindruckt: So viele Menschen hatte ich noch nie gesehen. Es gab Günter Netzers Diskothek Lover´s Lane, aber auch Cocktailbars wie die Schwarze Spinne. Im heutigen Hotel Select war die Bar Nachtfalter untergebracht. Zurück in die Siebzigerjahre können und wollen wir heute aber gar nicht. Wichtiger ist es, Wohnen, Gastronomie und kleine Gewerbe parallel zu entwickeln.

Koc Als Hotelier will ich auch nicht zurück in die Siebzigerjahre. Für mich ist es gut, dass es in der Woche ruhiger ist und am Wochenende voller.

Warum hat sich der Ruf der Altstadt gebessert? Wie konnte die Wende eingeleitet werden?



Freiwillige säubern und streichen Fassaden : Die Altstadt bekommt einen neuen Anstrich

zurück

weiter

Vitz In erster Linie durch Zusammenarbeit. Die Altstadtinitiative und der Club der Wirte spielen eine große Rolle. Genauso die Einrichtung des Cafés Pflaster und die Tatsache, dass es jetzt mit Marius Müller einen Stadtteilkoordinator gibt. Die Verwaltung ist sehr gesprächsbereit. Deswegen gab es auch am Alten Markt kein Problem mit Blumenkübeln oder Sonnenschirmen wie am Rheydter Markt. Es wurde rechtzeitig miteinander geredet. Sicher sind engagierte Leute auch oft gegen Mauern gerannt, aber sie haben nicht aufgegeben.

Herr Koc, Sie sind im Club der Wirte, in der Dehoga und auch in der Altstadt-Initiative aktiv. Warum engagieren Sie sich so?

Vitz (lacht) Und Schützenkönig sollte er auch noch werden. Davon versuche ich ihn zu überzeugen.

Koc Vieles verändert sich, Mönchengladbach ist im Kommen, davon bin ich überzeugt. Die Stadt ermöglicht bei Projekten viel Beteiligung, aber ohne Eigeninitiative der Bürger geht es nicht.

Herr Vitz, Sie sind seit Jahren pensioniert, in der Altstadt aber oft präsent. Unter anderem engagieren Sie sich auch im Club der Wirte. Warum?

Vitz Die Altstadt liegt mir am Herzen. Die Wirte sind wichtige Akteure, die auch über ihren Tellerrand hinausschauen müssen. Deshalb bringe ich mich dort ein, und es beginnt zu funktionieren. Die Initialzündung ging von der Lampenschirm-Aktion aus. Alle fanden die alten Lampenschirme so toll, die im unteren Teil der Straße hingen. Wir haben es geschafft, weitere zu besorgen und gemeinsam aufzuhängen. Engin Koc hat allein zwanzig besorgt. Als hinterher alle begeistert waren, war das Eis gebrochen.

Als nächstes wurden Graffiti entfernt und gemeinsam gestrichen.

Koc Graffiti macht einfach einen schlechten Eindruck. Als ich das Hotel Select kaufte, habe ich als erstes die Fassade streichen lassen. Und immer wieder Graffiti entfernt. Bei mir steht immer ein Eimer mit Farbe bereit. Aber in letzter Zeit ist nichts mehr beschmiert worden.

Vitz (lacht) Engin ist einfach ein Vorzeigemensch. Viele haben sich an der Streichaktion vor ein paar Monaten beteiligt. Und weil die Schmierereien weg waren, fiel auf, wenn neue auftauchten. Ein Mann wurde auf frischer Tat ertappt.

Koc Die Wirte haben ihn bei der Ehre gepackt und gefragt, was ein Familienvater morgens um sechs in der Altstadt zu suchen hat und was wohl seine Kinder dazu sagen würden, dass er Wände beschmiert. Er hat sich sehr geschämt, alles entfernt und angeboten, bei der nächsten Streichaktion in der Altstadt mitzuhelfen.

Es gab in letzter Zeit vermehrt Kulturveranstaltungen wie „Vivaldi und Wacholder“. Die Kulturküche wurde fünf Jahre alt, das Köntges als Altstadt-Wohnzimmer hat sich etabliert. Es gab gut besuchte Altstadtflohmärkte. Wie wichtig ist so etwas für die Altstadt?

Koc Das ist super. So lernen viele Menschen die Altstadt kennen, Mönchengladbacher entdecken sie neu.

Vitz Das Köntges wie die Kulturküche sind Keimzellen für das Quartier. Das ist enorm wichtig.

Das klingt alles sehr positiv, aber es gibt doch bestimmt noch einiges zu verbessern.

Koc Ich denke, dass das Sicherheitsgefühl noch gesteigert werden muss. Positiv ist hier, dass der KOS jetzt gemeinsam mit der Polizei Streife geht. Aber die Polizei ist zu selten zu Fuß unterwegs. Ich wäre auch für mehr Kontrollen. Es gibt eine Klientel, die sich in der Altstadt aufhält, weil sie glaubt, nicht kontrolliert zu werden. Die können wir nicht brauchen. Außerdem würde ich mir etwas zur Belebung der Altstadt am Tag wünschen.

Vitz Die Altstadt von Mönchengladbach ist sicher, das kann man sagen. Die Polizei macht schon einen guten Job. Aber es gibt kleine Stellschrauben, an denen man drehen kann, um ein größeres Sicherheitsgefühl zu vermitteln. Bei der Stadtplanung vermisse ich eine klare Aussage zur Altstadt. Wir brauchen noch mehr Unterstützung von der Stadt.

(arie/dr/isch/gap)