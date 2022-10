Simon Renno ist ein „Diabetes-Nanno“. Er unterstützt an Diabetes erkrankte Kinder in deren Schulalltag, berät Lehrer und bietet Schulungen für pädagogische Fachkräfte an. Hauptberuflich arbeitet Renno als Erzieher in der Kita Sausewind an der Goethestraße in Eicken. Foto: bauch, jana (jaba)