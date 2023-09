Mönchengladbacher Straßenwärter Sie wollen „Deutschlands beste Schneepflugfahrer“ werden

„Wir waren in der vergangenen Woche schon in Koblenz, haben dort trainiert. Das war uns in Mönchengladbach nicht möglich, da wir die nötigen Materialien nicht hier haben“, berichtet Jan Imgrund. Er sitzt am Steuer bei den Wettbewerben und wird dabei von Marcel Dahlmeier unterstützt. Vergleichbar ist diese Aufgabe mit der des Co-Piloten bei einer Rallye-WM.