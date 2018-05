Serie Was Macht Eigentlich? : Der Sport hat sein Leben gerettet

Im Beruf hatte Wolfgang Lipke Erfolg, stieg nach der Lehre zum Industriekaufmann beim Signaltechnikanlagen-Bauer Scheidt & Bachmann (Abschlussnote: "sehr gut") bei Kawneer, Produzent von Aluminium-Bauelementen, zum Abteilungsleiter, Handlungsbevollmächtigten und Projektleiter auf. Bis die Tochter des US-Konzerns 1999 beschloss, den deutschen Standort von Mönchengladbach nach Bielefeld zu verlegen. "Da war ich nach 34 Jahren bei Kawneer am Ende für den Rückbau und die Schließung des Betriebs in Giesenkirchen verantwortlich, musste den Kollegen 2002 die Kündigungen übergeben", sagt Lipke, immer noch ein wenig bitter: "Es war keine Insolvenz, sondern eine Standortaufgabe - sozialverträglich, wie es so schön heißt." Fünf Jahre arbeitete er noch bei der Gladbacher Baugesellschaft Jessen, bis er in Rente ging.

Vor einem Jahr hat "Lippi" noch einmal einen schweren Rückschlag erlitten: eine Krebserkrankung, zwei Operationen, 40 Bestrahlungen. Doch er hat es geschafft: "Weil ich durch den Sport eine so gute Konstitution hätte, haben die Ärzte mir gesagt." Der "kleine Lippi" hatte 1982 mit Langstreckenlauf begonnen, 17 Marathonläufer hat er gemacht, Bestzeit: 3.08 Stunden. Alle großen Läufe in Deutschland, dazu Rotterdam, Paris und, der Höhepunkt: auf der Strecke, auf der 1896 der erste Marathonlauf bei den Olympischen Spielen der Neuzeit stattgefunden hat: von Marathon nach Athen. Lippi: "Der Zieleinlauf in Athen in dem Stadion, wo 1896 die ersten Olympischen Spiele der Neuzeit gewesen sind, das war ein unvergessliches Erlebnis." Datum: 21. Oktober 1990. Neben dem Langstreckenlauf war Lipke von 1983 bis 1993 im Triathlon aktiv. Heute, nach seiner schweren Krankheit, geht er dreimal die Woche ins Fitnessstudio, läuft einmal die Woche von Rheindahlen aus seine Acht-Kilometer-Runde durch den Stadtwald und über den Müllberg und macht neuerdings auch Radtouren. Fit ist er also, und immer bereit für seine Besuche im Borussia-Park: "Ich bin Fan seit ewigen Zeiten, habe die entsprechenden Klamotten. Und mit meinen fünf Enkelkindern, zwischen zehn und 18 Jahren alt und alle begeisterte Sportler, ist es besonders schön."

