Der schlaue Vogel von Mönchengladbach soll wild werden

Tierisches aus Mönchengladbach : Mensch, Elsa, du bist doch ein Vogel

Elster „Elsa“ steht auf Glitzerndes. Der Schlüssel war allerdings zu schwer für sie. Interessiert war der Vogel trotzdem. Foto: Roland Beeten

Mönchengladbach Eine kleine Elster spaziert durch Geschäfte in Rheydt und setzt sich auf die Schultern der Menschen. Diese haben den schlauen Vogel schnell in ihr Herz geschlossen. Trotzdem müssen sie sich von Elsa verabschieden.

In der Rheydter Hauptstraße ist sie bekannt wie ein bunter Hund: die kecke Elster, die sich wie eine freche Göre benimmt und nicht wie ein Vogel. In wenigen Tagen hatte der Jungvogel, der überhaupt nicht menschenscheu ist, Geschäftsleute und Passanten regelrecht um die kleinen Finger, oder in dem Fall besser um die kleine Vogelkralle gewickelt. Das kecke Tier spazierte in die Geschäfte, spielte in den Schaufenstern, setzte sich Verkäufern auf die Schulter und durchwühlte auch schon einmal einen offenen Rucksack nach möglichen Leckerlis. Und wenn Hunde nicht aufpassten, mussten sie damit rechnen, von dem lustigen Vogel in den Schwanz gezwickt zu werden.

Elsa, so wurde das kecke Tier von Rheydter Geschäftsleuten getauft, brachte die Menschen zum Staunen und Lachen. Doch jetzt ist es vorbei mit Elsas Bummeln durch die Einkaufsstraße. Der Vogel soll in eine andere Gesellschaft eingeführt werden. „Eine Elster ist immer noch ein Wildtier“, sagt Kirsten Hilgers vom Verein Wildvogelrettung in Mönchengladbach. Deshalb ist Elsa jetzt bei gefiederten Freunden untergebracht. Und dort lernt sich offenbar genauso schnell wie von dem Menschen, der sie aufgezogen hat. In einer großen Vogelvoliere in Hückelhoven-Baal hat sie bereits eine artgerechte Freundin gefunden.

Zum Verein Wildvogelrettung in Mönchengladbach kam Elsa nach folgender Geschichte: Eine Frau in einem Fahrradgeschäft in Rheydt hatte die kleine Elster auf der Damentoilette gefunden. Wie Elsa dahin kam, kann niemand so genau erklären. Aber Kirsten Hilgers weiß genau: „Elsa ist ein sehr, sehr schlauer Vogel. Die erkennt geschlossene und offene Fenster.“ Die Frau im Fahrradgeschäft rief die Wildvogelretter an und fragte, was sie mit dem Vogel tun soll. Da die Tierfreunde sich ehrenamtlich engagieren, baten sie darum, dass Elsa nach Feierabend gebracht werden soll. Und so verbrachte der Vogel den Rest des Tages bei der Frau im Fahrradgeschäft auf deren Schulter. Auch im Büro von Kirsten Hilgers zeigte Elsa keine Scheu. „Dieser kleine schlaue Wicht hat uns Kugelschreiber, Buntstifte und alles mögliche gemopst und erst nach der Gabe von einem kleinen Stück Käse wieder herausgegeben“, sagt die Wildvogelretterin.

Elsa, der zweite Vogel von links, hat in der Voliere in Hückelhoven-Baal schon gefiederte Freunde gefunden. Foto: Wildvogelrettung e.V./Wildvogelrettung



„Elstern gehören in unseren Breitengraden mit Abstand zu den klügsten Vögeln“, weiß Kirsten Hilgers. „Die haben schnell raus, was ein Kühlschrank ist und vor allem was drin ist.“ Dennoch sei es auch für Elsa besser, wenn sie wieder ausgewildert wird. „Das ist sicherer für den Vogel. Was ist, wenn sich ein Passant mal erschreckt, wenn sich der Vogel auf seine Hand setzt oder wenn er Angst hat? Da kann ganz schnell mal ein Unglück passieren.“ In der ersten Zeit seien die von Hand aufgezogenen Vögel total nett uns süß. Aber mit der Geschlechtsreife könnten sie auch aggressiv werden. Jetzt befindet sich Elsa in Gesellschaft von anderen Krähenvögeln, unter anderem vier Elstern, die Kirsten Hilgers selbst aufgezogen hat. „Und das sind richtige keine kleine Rabauken. Die können zeigen, wie sich ein echter Vogel benimmt.“