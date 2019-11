Start des Kartenvorverkaufs : So startet der Frühling im Theater

Krefeld/Mönchengladbach Am 21. März 2020 öffnet der Theaterball die Pforten zu einer glamourösen Gala. „Ladies Night“ heißt das Motto – der Kartenvorverkauf hat nun begonnen.

Silvesterprogramm Am Dienstag, 31. Dezember läuft im Theater in Mönchengladbach „Orpheus in der Unterwelt“. Noch sind Karten für den letzten Abend im Jahr verfügbar.

Im Vorjahr hatte das Theater den Ball in Krefeld ausgerichtet, damals erstmals in Kooperation mit Event-Manager Günter vom Dorp („Sommermusik“ Schloss Rheydt). Der wird auch den Theaterball im Rheydter Haus mitorganisieren. „Wir werden Livemusik in großer Vielfalt in mehreren Sälen haben, auf der großen Theaterbühne, im Konzertsaal und im Foyer“, sagt vom Dorp. Und dann lüftet er auch schon den Deckel über dem musikalischen Sahnehäubchen: „Im Konzertsaal wird das Glenn Miller Orchestra unter seinem Chef Will Salden aufspielen“, verkündet er. Ballbesucher genießen also den Luxus, an einem Abend zwischen zwei großen Orchestern wählen zu können. Im Theatersaal werden die Niederrheinischen Sinfoniker den Ball mit zünftigen Walzerklängen aus Wien eröffnen.

Grosse verrät ein weiteres Highlight: „Es wird ein Wiedersehen mit der ehemals an unserem Theater engagierten Anna Schäfer geben“, sagt er. Unter dem an Zarah Leanders Evergreen angelehnten Titel „Kann denn Liebe Sünde sein“ werden „Anna & der Swing Klub“ aus Hamburg gegen Mitternacht in der Theaterbar auftreten. Anna Schäfer, die in den 1990ern zwei Jahre in Krefeld/Mönchengladbach das Schauspielensemble verstärkte, bringt eine begnadet musizierende Combo mit, in der ein weiterer am Niederrhein bestens beleumundeter Musiker den Klavierpart hat: Jochen Kilian, lange Zeit Leiter der Schauspielmusik am Niederrhein. Dabei sekundieren alte Bekannte: Joachim Henschke, Esther Keil und Adrian Linke. Für alle, die es eher poppig oder jazzig lieben, bieten Bands im Foyer viel Gelegenheit, sich tanzend zu vergnügen.