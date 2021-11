Weihnachten in Mönchengladbach : Der Christkindlmarkt lädt wieder ein

Weihnachten in Mönchengladbach

Mönchengladbach Schon im 49. Jahr findet der Christkindlmarkt statt. Auf dem Weihnachtsmarkt gibt es Adventskränze und Upcycling-Produkte. Der Erlös geht an Menschen mit Behinderungen.

(RP) Am Samstag, 27. November, findet im 49. Jahr der Christkindlmarkt statt. An rund 45 Ständen lassen sich Gebäck, Marmelade, Adventskränze, Upcycling-Produkte oder Weihnachtsdekoration erwerben.

Die Stände stehen in diesem Jahr von 9 bis 17 Uhr am Kapuzinerplatz und in der neuen Markthallte . Es gilt die 2G-Regel. Durch Einlasskontrollen wird außerdem die Personenanzahl auf dem Platz begrenzt.