Mönchengladbach : Wie König Kaspar zum Christkind ging

Die heiligen drei Könige Kaspar, Melchior und Balthasar sind dem Stern gefolgt und erreichen den Stall, in dem der kleine Jesus in der Krippe liegt. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Mönchengladbach Unser Autor beschreibt, wie Kaspar dem Stern folgt. Es ist eine Reise ins Ungewisse – mit gutem Ausgang.

Von Ulrich Clancett

Der stockende Anruf an diesem letzten Samstag im Jahr verhieß nichts Gutes: „Kannst Du rumkommen? Der Kleine wird gerade reanimiert...“ Mein Gott, da kämpft so ein kleines Wesen kurz nach Weihnachten um sein Leben, dachte ich auf dem Weg zur Familie. Doch da wurde schnell klar: Es war ein Kampf mit ungleichen Waffen. Der kleine Kaspar hatte keine wirkliche Chance. Und dabei hatte es so schön angefangen: Am ersten Weihnachtstag hatte er das Licht der Welt erblickt – ein richtiges „Christkind“. Seine Familie war glücklich, weil alles so gut und reibungslos geklappt hatte. Und nun lag er nach drei Tagen, umgeben von vielen Helfern und Ärzten, auf der Couch im Wohnzimmer und hatte einfach aufgehört zu atmen. Doch alle ärztliche Kunst und die Fähigkeiten der Rettungsspezialisten zeigten am Ende keinen Erfolg: Kaspar hatte sich schon auf seine lange Reise begeben, er war schon weg, hatte seinen irdischen Weg schon nach drei Lebenstagen vollendet.

Kaspars „großer“ Bruder wartete derweil gespannt und traurig zugleich in seinem Zimmer auf Neuigkeiten. Als dann klar war, dass Kaspar es nicht geschafft hatte und sein Großvater ihm erzählte, dass sein kleines Brüderchen jetzt dort oben im Himmel sei, schaute er aus dem Fenster in die tief-dunkelblaue Dämmerung des Himmels und entdeckte dort einen hellen Stern: „Das ist er, der leuchtet ganz hell!“ Kaspars „großer“ Bruder machte sich so seine eigenen Gedanken über all’ das, was sich im Haus abspielte.

Tags darauf kam er mit seiner traurigen Familie in die Kirche und betrachtete das Kind in der großen Weihnachtskrippe. Das war ihm vertraut, hatte er doch erst vor wenigen Tagen selbst die Hauptrolle in einem Krippenspiel seines Kindergartens gespielt. „Schau mal,“ sagte ich ihm, „der Jesus da in der Krippe hat am gleichen Tag Geburtstag wie Kaspar...“ – „Dann ist der Kaspar jetzt mit ihm zusammen... dann sind die beiden ja jetzt Freunde!“ Und er stellte die schon vorbereitete Geburtsanzeige mit dem Bild vom „Christkind“ Kaspar zum Christkind in die Krippe. „So jung – und schon ein Freund von Jesus...“ dachte ich mir.



Ein schöner Gedanke, der mich in den letzten Tagen begleitet und mich nachdenklich gemacht hat. Kaspar hat die Freundschaft von Jesus angenommen, wenn auch auf eine Weise, die wir alle nicht verstehen. Er hat die Menschen um sich herum in den drei Tagen seines Lebens mit seinem Lächeln fasziniert – vielleicht ein winziger Sonnenstrahl, der seiner Familie einen ebenso winzigen Blick in den Himmel eröffnet hat. Vielleicht war das die Lebensaufgabe des kleinen Freundes von Jesus. Gelöst hat er sie mit Bravour – und das ist es, was letztlich allen in Erinnerung bleiben wird nach den Aufregungen eines aufwändigen Rettungseinsatzes.