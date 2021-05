Kolumne Denkanstoß : Stärkung ist gefragt

Wie viel Mitsprache erlaubt die katholische Kirche den Gläubigen künftig? Foto: dpa/Ronny Hartmann

Mönchengladbach In der katholischen Kirche gibt es derzeit ein echt spannendes Ringen rund um die Frage, wie eigentlich Entscheidungsfindung geht. Dabei geht es nicht um belanglose Fragen, sondern um den Kern der christlichen Botschaft.

Von Peter Blättler

Einigkeit besteht allein in der Einschätzung, dass sich dringend etwas ändern muss. Ansonsten – so denken viele – ist es schlecht um das Christentum in unseren Breitengraden bestellt. Auf der „To-do-Liste“ stehen viele Themen, die das christliche Leben und das Verständnis des christlichen Glaubens betreffen. Aber auch eben die Fragen nach einem neuen Stil des christlichen Miteinanders im Finden von Entscheidungen. Das große Zauberwort ist gefunden und heißt „synodaler Weg“, jüngst sogar vom Papst den Bischöfen weltweit empfohlen.

Das Wort Synode kommt aus dem Griechischen und bedeutet zunächst einmal nur „gemeinsamer Weg“. Wer gemeinsam auf einem Weg ist, bekommt spätestens dann Probleme, wenn sich verschiedene Weggabelungen auftun. In welche Richtung geht es nun weiter? Und wer entscheidet? Vor allem dann, wenn weiterhin alle mitgehen können sollen.

Der „synodale Weg“ in Deutschland sieht vier große Weggabelungen vor sich: Verteilung von Macht in der Kirche, eine andere Sexualmoral unter Einbeziehung ganz neuer Fragestellungen wie die der homosexuellen Partnerschaften, die Lebensform der Priester und die Rolle der Frau im Blick auf eine echte Gleichberechtigung in allen Ämtern und Diensten der Kirche.

Bisher hat die katholische Kirche Synodalität so verstanden, dass die Bischöfe mit dem Papst letztlich entscheiden und sich zuvor allerdings kräftig beraten lassen. Das Ringen in der Kirche geht derzeit um die Frage der Beratung: Wie kräftig darf Beratung ausfallen? Darf sie mit Mehrheitsvoten in den zuständigen Gremien verbunden sein? Oder zugespitzt gefragt: Ist das Beratungsprinzip allein in demokratischen Gesellschaften noch zeitgemäß?

Wer all diese Fragestellungen an sich heran lässt, der spürt, wie sehr die Kirche um ihr inneres Selbstverständnis ringt. In der Kirche geht es derzeit um viel und die anstehenden Fragen sind spannend. Aber sind sie auch einladend? Viele Menschen verlassen die Kirchen und treten aus. Sie finden anscheinend nicht mehr das, was sie im kirchlichen Miteinander suchen.

Vielleicht greift ja in all den Fragen rund um die Kirche die Frage nach Gott zu kurz. Die Gottesfrage ist eine so persönliche Frage, dass jede und jeder einzelne Mensch sie nur selber für sich beantworten kann. Der „Geist Gottes“ weht bekanntlich, wo er will, und des Geistes Wehen ist in jedem Menschen immer neu und einmalig. Ob der eine Gott in den vielen, die gemeinsam vor einer Weggabelung stehen, zu Wort kommen kann? Der weitere Weg der Kirche darf in einer freiheitlichen Gesellschaft den Glauben der/ des einzelnen nicht unterbieten. Und die Stärkung des Lebensglaubens von Menschen ist gefragt wie nie zuvor.