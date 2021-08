Denkanstoß Mönchengladbach : Schneller – höher – stärker

Das Refugee Olympic Team bei der Eröffnungsfeier in Tokio. Foto: dpa/Michael Kappeler

Mönchengladbach/Tokio Olympia 2020 in Tokio befindet sich in den letzten Zügen. Pastoralreferentin Ulrike Wellens macht sich Gedanken über die olympischen Werten der Völkerverständigung – und über die Teilnahme des Refugee Olympic Team.

Wer kennt es nicht, das Motto der Olympischen Spiele. Für die altphilologisch bewanderte Leserschaft: Citius, altius, fortius. Interessanterweise wird der erstmalige Gebrauch dieser sportlichen Idee einem Dominikanermönch zugeschrieben. Henri Didon leitete unter anderem Ende des 19. Jahrhunderts ein Kolleg in Frankreich und befasste sich mit Erziehungsthemen. Schneller, höher, stärker als Erziehungsmethode, scheint uns heute eher fremd.

Als später die ersten Olympischen Spiele der Neuzeit starteten, wurde dieses Motto von Pierre Coubertin ausgewählt, allerdings ergänzt um das ebenso geläufige „Dabei sein ist alles“ bzw. „Teilnehmen ist wichtiger als Siegen“, was uns als Hobby-, Breiten- oder mäßigen Leistungssportlern eher entgegen kommt, insbesondere wenn es mal nicht so gut läuft.

Es scheint in der Natur des Menschen zu liegen, dass man sich gerne mit anderen misst und in ständiger Konkurrenz zueinander steht. Die unsäglichen Ergebnisse dieser Konkurrenzen in feindlichen, politischen Auseinandersetzungen zwischen Staaten, Völkergruppen, Religionen sind hinlänglich bekannt.