Denkanstoß Mönchengladbach : Vertrauen ist gut – Kontrolle ist besser

Ulrich Clancett ist Pfarrer an St. Jakobus Jüchen. Foto: Ilgner Detlef (ilg)/Ilgner,Detlef (ilg)

Mönchengladbach Unser Autor macht sich in seiner Kolumne Gedanken um den Betrug der Testzentren - und warum wir uns zunehmend mit dem Wert Vertrauen schwertun.

Gerade in Corona-Zeiten ein Satz, den sicher alle unterschreiben würden: „Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.“ Ohne klare Regeln und ohne einen, der die Einhaltung dieser Regeln auch überwacht, geht es eben nicht. Menschen, die in diesen Wochen mit der Überprüfung von Test-Zentren beschäftigt sind, können sicher ein Lied davon singen – und in der kopfschüttelnden Öffentlichkeit wächst das Misstrauen einer ganzen, neuen Branche gegenüber: 70 Tests durchführen und über 1000 abrechnen – das ist ein gutes Geschäft. Aber eben auch ein mieses. Vielleicht ist es dem Druck, schnell ein ganz neues System mit ungeahnten Ausmaßen auf die Beine stellen zu müssen, geschuldet, dass man sich eher auf die flächendeckende Versorgung mit Antigen-Schnelltests konzentriert hat als auf Kontrollmechanismen, die ja dann auch noch irgendwer bewerkstelligen muss…

Und trotzdem glaube ich auch, dass die „Macher“ eine gehörige Portion Vertrauen in die gesetzt haben, die sich nun in der neuen Branche etablieren wollten. Glaubt man dem NRW-Innenminister, handelt es sich um nur wenige schwarze Schafe – der weitaus überwiegende Teil der Testzentren hat sich auf die eigentliche Arbeit konzentriert und keine kriminelle Energie in die Ausnutzung offensichtlich offener Einfallstore für Betrug investiert.

Natürlich muss man die schwarzen Schafe isolieren und entsprechend strafrechtlich verfolgen. Wir sollten uns allerdings davor hüten, auch die allerletzten Lücken im System wasserdicht schließen zu wollen. Das wird uns nicht gelingen – im Gegenteil: Das würde nur komplexe Verordnungsungetüme hervorbringen, die am Ende weder einer versteht und nachvollziehen kann noch die das Problem zu 100 % lösen.

Für mich ist hier, wie fast überall, wenn es um Regelungen geht, ein Stichwort maßgebend – mit dem wir uns allerdings zunehmend schwertun: Vertrauen.

Unsere medial hochentwickelte Gesellschaft tut sich wahrscheinlich deshalb zunehmend schwer mit dem „Vertrauen“, weil jeder negative Einzelfall in den Medien in Echtzeit wie unter einem Mikroskop auf vieltausendfache Größe gebracht wird und uns so den Eindruck vermittelt, es gehe überall so zu. Dabei ist die Geschichte vom Betrug in den Corona-Testzentren nur eine von vielen Geschichten, die wir in dieser Kategorie aktuell erleben. Was natürlich zusätzlich empört, denn: An der Krise auch noch durch Betrug zu verdienen – das ist einfach noch schäbiger… Das alles trägt nicht dazu bei, dass das Vertrauen in unserer Gesellschaft wächst. Das Vertrauen in die Institutionen wie Staat oder aktuell gerade die Kirchen steht eh eher schlecht da – aber auch zwischenmenschliches Vertrauen scheint zu seltenen Glücksfällen verkümmert zu sein.

Könnte das nicht auch anders gehen? Wie wäre es, wenn wir in ganz kleinen Dingen anfingen, anderen Menschen einfach so ein wenig Vertrauen zu schenken. Dadurch, dass wir ihnen etwas zutrauen – auch wenn alle Hinweise etwas anderes nahelegen. Wenn wir mit unseren ganz bescheidenen Mitteln Menschen etwas anvertrauen, etwas zutrauen, das noch keiner für möglich hielt?

Hier und da gibt es solche Aufbrüche – manchmal auch in großem Stil. Nehmen wir nur den Volksverein Mönchengladbach, in dem Menschen, die schon aus der Leistungsgesellschaft ausgesondert wurden, etwas zugetraut wird. Da ist ganz viel Vertrauen im Spiel – das in den allermeisten Fällen auch positiv erwidert wird. Viele Menschen haben in den Jahren seit Bestehen dieser Einrichtung wieder den Weg in ein gutes Arbeitsleben zurückgefunden und wieder neues Zutrauen auch zu sich selbst gefunden. Wie gesagt: ein Beispiel. Vielleicht kennen Sie auch noch mehr. Und wenn Sie es dann selbst einmal ausprobieren, wächst das Vertrauen auch wieder in unserem Land – gegenüber Testzentrums-Betreibern, staatlichen Stellen oder auch den Kirchen.