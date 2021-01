Denkanstoß Mönchengladbach : Menschen vor Ort nehmen „Kirche“ in die Hand

Unser Autor Ulrich Clancett macht sich Gedanken über die Systemrelevanz der Kirche in der Corona-Pandemie. Vor allen die Menschen in den Gemeinden geben ihm Mut.

Sterben in der Pandemie in Wermelskirchen : Einsamer Abschied – Trauer in Corona-Zeiten

Ich möchte auch nicht über noch so ausgefeilte Hygiene-Konzepte der einen oder anderen Institution diskutieren und sie miteinander vergleichen. Und was ich schon gar nicht möchte, ist der Rückzug auf irgendwelche verfassungsmäßig gesicherten Rechte nach dem Motto: „Und, weil das so da steht, haben wir auch das Recht darauf!“

Ja – es ist richtig und auch wichtig, sich immer wieder mal an diese festgeschriebenen Grundrechte zu erinnern oder erinnern zu lassen. Ja, es stimmt, dass wir vor allem im Frühjahr vielleicht in einer Art Schockstarre all‘ das über uns haben ergehen lassen. Ein bemerkenswerter Nachsatz des bayerischen Ministerpräsidenten, der die besondere Bedeutung der Versammlungs- und Religionsfreiheit betonte, hat mich in diesem Sinne schon Ende Oktober aufhorchen lassen und auch gefreut. Diesen Satz hatte ich im vergangenen Frühjahr eher vermisst.

Was mich allerdings immer mehr hoffen lässt, sind die Menschen in den Kirchen, den Gemeinden vor Ort, die immer mehr verstehen, selbstbewusst „Kirche“ in die eigene Hand zu nehmen und in den Alltag vieler Menschen hinein übersetzen. Unzählige kleine Initiativen beweisen das gerade in der Corona-Krise Tag für Tag, was es eigentlich bedeutet, Kirche zu sein: Kleine Gebetskreise im Familien-Rahmen, die ihren Weihnachtsgottesdienst nicht in der Kirche, sondern am Esstisch oder auf der Straße gefeiert haben. Menschen, die Symbole wie kleine Kerzen weitergereicht und so einsamen Mitmenschen gezeigt haben: „Du bist nicht allein.“